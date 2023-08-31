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12:57, 31 августа 2023Силовые структуры

Россиянину вырвали на вечеринке глаз и выбросили в окно

В Екатеринбурге употребившие наркотики россияне вырвали юноше глаз

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге полиция устанавливает обстоятельства драки на домашней вечеринке в квартире на улице Рощинская. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает Е1.

По данным издания, трое молодых россиян после употребления наркотиков начали бить юношу головой о дверь. Удары были такой силы, что железо дверного полотна прогнулось. В ходе потасовки злоумышленники вырвали парню глаз и выбросили его в окно. Очевидцы рассказали, что за ходом драки наблюдали две перепуганные девушки.

При этом в полиции отметили, что никто из пострадавших не обращался в полицию или медучреждения.

19 июля сообщалось, что апелляционный суд города Оренбурга оставил без изменений приговор 50-летнему мужчине, который в ходе конфликта куском льда лишил знакомого левого глаза.

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    Владимир Седов
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