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04:00, 31 августа 2023Ценности

Эмили Ратаковски снялась в купальнике для собственного бренда

Фото: @emrata

Американская супермодель Эмили Ратаковски снялась в откровенном образе для рекламы собственного бренда Inamorata. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица поделилась кадрами, на которых она запечатлена позирующей в вязаном купальнике белого цвета. При этом видно, что чашки бюстгальтера выполнены в виде ракушек. Также ее внешний вид дополняет массивная подвеска на шее.

Поклонники оценили съемку знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 14 тысяч лайков. «Смотрится красиво», «Как мне нравятся такие купальники», «Симпатичный дизайн», «Был бы я женщиной, то обязательно купил этот купальник», «Завораживающая красота», — высказывались они.

В январе Эмили Ратаковски подвергла папарацци критике за постоянное вмешательство в ее личную жизнь. Манекенщица обвинила массмедиа в своем одиночестве, подчеркнув, что папарацци не дают ей ходить на свидания.

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    Мария Винар
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