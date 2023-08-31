Байден разозлился на замявших слова о Путине помощников

Книга Фойера: Байден разозлился на помощников, пытавшихся замять слова о Путине

Президент США Джо Байден разозлился на помощников, которые пытались замять его экспромт о недопустимости пребывания российского лидера Владимира Путина у власти. Об этом говорится к готовящейся к публикации книге Франклина Фойера «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки». Выдержки из нее публикует издание Axios.

Во время визита в Варшаву в марте 2022 года Байден назвал Путина «мясником» и заявил, что тот «не может оставаться у власти». В Белом доме позже уточнили, что глава американского государства не имел в виду смену режима.

«Он знал, что ошибся, но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком, кипятился он в разговорах с друзьями», — пишет Фойер в своей книге.

Неоднозначное высказывание Байдена затмило всю его остальную варшавскую речь, которая обещала ему почет и уважение, которые он «заслужил и которых жаждал», говорится в отрывке из произведения.