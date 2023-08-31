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13:21, 31 августа 2023Из жизни

Мужчина выпал с пятого этажа и отделался царапинами

Asia One: сингапурец выпал с пятого этажа отеля в Таиланде и выжил

Фото: Edgar Su / Reuters

Мужчина из Сингапура выпал с пятого этажа отеля в провинции Краби, Таиланд, и выжил, отделавшись легкими царапинами. Об этом сообщает Asia One.

37-летний мужчина заселился в отель Krabi Seabass на одну ночь. На следующее утро он планировал улететь обратно в Сингапур.

Спустя час после заселения сингапурец выпал с пятого этажа отеля. Сначала он упал на прозрачную пластиковую кровлю, а затем на землю. Это смягчило удар, поэтому мужчина получил лишь незначительные травмы — синяки и царапины.

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На место происшествия вызвали спасателей, которые оказали пострадавшему первую помощь. Затем его доставили в больницу для обследования.

Полиция выясняет обстоятельства падения. Знакомый рассказал, что у пострадавшего были проблемы с психикой, и недавно он обращался в больницу за медицинской помощью по этой причине.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина заметил стоящую на карнизе окна соседскую девочку и спас ее, рискуя собственной жизнью. В результате происшествия никто не пострадал.

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    Алиса Дмитриева
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