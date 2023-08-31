Галкин пожаловался на власти Казахстана из-за отмены выступлений

Галкин пожаловался на отмену его концертов в Казахстане на уровне государства

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов 6-7 октября. Об этом он заявил на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан, причем на государственном уровне всячески препятствуют проведению моих концертов в Астане и Алма-Ате», — заявил шоумен.

По словам Галкина, он вместе и его организаторы «бьются» за проведение выступлений. Он рассказал, что сначала билеты начали продаваться, «а потом пошло-поехало, какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты».

Юморист предположил, что якобы «страшен так властям Казахстана, что испугались проведения моих концертов». По его мнению, на уровне государства есть негласный запрет на проведение его концертов. Он пообещал посетить Казахстан, но, «видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись».

В июне представитель Максима Галкина в Казахстане Алексей Пучков сообщил о проблемах при организации концерта в Алма-Ате, запланированного на 6-7 октября этого года. По его словам, организаторы направили несколько писем в мэрию и во Дворец Республики, чтобы забронировать даты, а также запросили договор для проведения концерта. После этого началась реализация билетов, которая оказалась незаконной.