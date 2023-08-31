Глава «Газпрома» заявил о резком снижении потребления газа в Европе

Глава «Газпрома» Миллер: потребление газа в Европе упало на 26 млрд кубометров

По итогам первых восьми месяцев 2023 года объемы потребления газа на европейском энергетическом рынке сократились на 26 миллиардов кубометров в сравнении с тем же периодом 2022-го, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова приводит пресс-служба компании.

Таким образом, объемы потребления газа в Европе сокращаются второй год подряд, напомнил он. По итогам 2022-го показатель снизился на 56 миллиардов кубометров. На этом фоне «Газпром» переориентировал часть поставок топлива в Китай. Российская энергокомпания обеспечила более половины прироста импортных поставок в КНР.

«Мы видим, что растет газовый рынок Китая. Импорт газа Китаем за восемь месяцев текущего года увеличился. И более половины прироста этих импортных поставок на китайский рынок обеспечил "Газпром"», — заключил Миллер.

На фоне резкого снижения поставок российского трубопроводного топлива ряд европейских стран стали активно импортировать сжиженный природный газ (СПГ). Ранее Financial Times со ссылкой на результаты анализа компании Global Witness сообщила, что по итогам первого полугодия Италия и Испания стали вторым и третьим импортерами по объему закупок российского СПГ после Китая. С января по июль закупки выросли на рекордные 40 процентов в сравнении с тем же периодом 2021-го.