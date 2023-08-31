SkyNews: глава минэнерго Британии Грант Шэппс станет новым министром обороны

Назван будущий министр обороны Великобритании после отставки Бена Уоллеса, передает SkyNews.

В статье сказано, что министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс будет назначен новым главой оборонного ведомства вместо Уоллеса, который подал в отставку в четверг.

Ранее Уоллес подал соответствующее заявление премьер-министру королевства Риши Сунаку. Подавший в отставку сообщил, что уже достаточно пробыл в политике и не будет баллотироваться в следующий раз.