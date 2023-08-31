Венгрия отказалась обсуждать в ЕС финансирование помощи Киеву

Глава МИД Венгрии Сийярто: Венгрия не будет обсуждать в ЕС военную помощь Киеву

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась обсуждать в Европейском Союзе (ЕС) финансирование военной помощи Киеву во время проведения неформального саммита глав дипломатических и военных ведомств стран объединения в испанском Толедо. Об этом сообщает ТАСС.

Свое решение дипломат объяснил тем фактом, что венгерский банк OTP до сих пор находится в украинском списке «международных спонсоров войны». Сийярто отметил, что до тех пор, пока данный вопрос не будет урегулирован, Венгрия будет отказываться от обсуждения военной помощи.

«Не должно быть такого, чтобы Венгрию просили направить больше денег своих налогоплательщиков на Украину, в то время как крупнейший венгерский финансовый институт, в котором держат счета три миллиона человек, находится в списке "международных спонсоров войны". Все чувствуют, все видят, все знают, что это нонсенс», — заявил глава МИД Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад уже не может позволить себе включение Украины в НАТО, так как эта историческая возможность была упущена 15 лет назад.