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06:48, 30 августа 2023Мир

Орбан заявил об упущенном шансе НАТО принять в свой состав Украину

Орбан: НАТО упустила исторический шанс принять в свои ряды Украину 15 лет назад

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Запад уже не может позволить себе включение Украины в НАТО, эта историческая возможность была упущена 15 лет назад. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

По его словам, шанс принять Украину в состав Североатлантический альянс был на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, однако тогда принятие соответствующего решения было отложено. В настоящее время это не представляется возможным из-за усиления России, считает Орбан.

Венгерский политик пояснил, что НАТО не может позволить себе иметь протяженную границу по восточным рубежам Украины. «Это будет означать международную угрозу для всех нас, даже для Вашингтона», — сказал он. Он добавил, что НАТО необходимо забыть об интеграции Украины в альянс и договариваться с Россией о новой структуре безопасности.

Ранее Виктор Орбан предупредил о катастрофических последствиях приглашения Украины в НАТО. По его мнению, подобное решение привело бы к началу новой мировой войны. Политик обратил внимание на воинственные настроения в Европе и указал на агрессивность украинцев, регулярно что-то требующих от Запада.

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    Марина Совина
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