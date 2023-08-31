Одной стране предрекли проблемы с урожаем из-за аномальной засухи

Bloomberg: самый засушливый август может привести к снижению урожая в Индии

Август 2023 года стал самым засушливым за последние более чем 100 лет для Индии, которая считается одним из крупных агроэкспортеров. Это обстоятельство усилило опасения аналитиков по поводу сокращения урожая в азиатской стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

В последний месяц лета в Индии выпало в общей сложности 162,7 миллиметра осадков, что на 36 процентов ниже нормы, а их суммарное количество за июнь-август оказалось на десять процентов меньше оптимального для этого сезона уровня. Подобных значений для августа не фиксировалось как минимум с 1901 года, уточнили в Метеорологическом департаменте страны.

Неблагоприятные погодные условия нанесли заметный ущерб урожаю пшеницы и риса, вынудив власти запретить вывоз этих агрокультур из страны. В то же время природный феномен Эль-Ниньо, влияние которого на азиатский регион в последнее время усилилось, может привести к дополнительным трудностям для индийских фермеров. Под угрозой оказался в том числе сбор сахара в связи с малым количеством выпавших осадков в западной и южной частях страны, в которых выращивают тростник.

На фоне не самых оптимистичных данных по урожаю в Индии биржевые цены на рис в Азии колеблются вблизи 15-летнего максимума, а стоимость сахара в США выросла более чем на 25 процентов с начала 2023 года. Если в сентябре в Индии не улучшится ситуация с осадками, тенденция увеличения котировок на ключевые агрокультуры в мире может продолжиться и во второй половине года, считают аналитики.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в Метеорологическом департаменте предупредило о риске продовольственного дефицита в Индии из-за усиления природного феномена Эль-Ниньо и рекордно низкого за последние восемь лет уровня муссонных дождей. Согласно прогнозам синоптиков, погодные условия в сентябре в стране будут не менее жаркими, чем в августе. Это обстоятельство усугубит проблему нехватки ресурсов для орошения почти половины сельскохозяйственных угодий в самой густонаселенной стране.