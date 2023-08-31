Одной стране предрекли проблемы с урожаем из-за аномальной засухи
Август 2023 года стал самым засушливым за последние более чем 100 лет для Индии, которая считается одним из крупных агроэкспортеров. Это обстоятельство усилило опасения аналитиков по поводу сокращения урожая в азиатской стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.
В последний месяц лета в Индии выпало в общей сложности 162,7 миллиметра осадков, что на 36 процентов ниже нормы, а их суммарное количество за июнь-август оказалось на десять процентов меньше оптимального для этого сезона уровня. Подобных значений для августа не фиксировалось как минимум с 1901 года, уточнили в Метеорологическом департаменте страны.
Неблагоприятные погодные условия нанесли заметный ущерб урожаю пшеницы и риса, вынудив власти запретить вывоз этих агрокультур из страны. В то же время природный феномен Эль-Ниньо, влияние которого на азиатский регион в последнее время усилилось, может привести к дополнительным трудностям для индийских фермеров. Под угрозой оказался в том числе сбор сахара в связи с малым количеством выпавших осадков в западной и южной частях страны, в которых выращивают тростник.
На фоне не самых оптимистичных данных по урожаю в Индии биржевые цены на рис в Азии колеблются вблизи 15-летнего максимума, а стоимость сахара в США выросла более чем на 25 процентов с начала 2023 года. Если в сентябре в Индии не улучшится ситуация с осадками, тенденция увеличения котировок на ключевые агрокультуры в мире может продолжиться и во второй половине года, считают аналитики.
Ранее Reuters со ссылкой на источники в Метеорологическом департаменте предупредило о риске продовольственного дефицита в Индии из-за усиления природного феномена Эль-Ниньо и рекордно низкого за последние восемь лет уровня муссонных дождей. Согласно прогнозам синоптиков, погодные условия в сентябре в стране будут не менее жаркими, чем в августе. Это обстоятельство усугубит проблему нехватки ресурсов для орошения почти половины сельскохозяйственных угодий в самой густонаселенной стране.