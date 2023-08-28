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14:42, 28 августа 2023Среда обитания

Одной стране предрекли продовольственный кризис из-за засухи

Reuters: Индия столкнется с удорожанием ключевых продуктов питания из-за засухи
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Amit Dave / Reuters

В обозримом будущем Индия может столкнуться с продовольственным кризисом. Это произойдет на фоне усиления природного феномена Эль-Ниньо и рекордно низкого за последние восемь лет уровня муссонных дождей, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Метеорологическом департаменте.

Эль-Ниньо, нагревающий поверхностный слой воды в центральной и восточной частях Тихого океана, уже спровоцировал аномальные погодные условия в Индии по итогам августа и сделал последний месяц лета одним из самых засушливых за последнее столетие. Сентябрь обещает стать не менее жарким, прогнозируют в ведомстве.

Муссоны имеют крайне важное значение для экономики Индии, которая оценивается в три триллиона долларов. Обильные осадки в виде проливных дождей обеспечивают почти 70 процентов потребностей фермеров в поливе сельскохозяйственных культур и пополнения водохранилищ. После затяжной засухи в августе почти половине сельскохозяйственных угодий в самой густонаселенной стране не хватает ресурсов для орошения.

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Все вышеперечисленные факторы могут привести к продовольственному дефициту на рынке одного из крупнейших агроэкспортеров. Цены на ряд товаров и продукции первой необходимости, включая сахар, бобовые, рис и овощи, могут подняться из-за снижения объемов урожая. В обозримом будущем азиатская страна рискует столкнуться с усилением продовольственной инфляции, которая по итогам июля подскочила до максимальных с января 2020 года 11,51 процента.

Ранее из-за плохих погодных условий в Индии пострадал урожай еще нескольких продовольственных культур. На фоне июньской жары и последовавших за ней муссонных дождей луковым и помидорным плантациям в северной части азиатской страны был нанесен серьезный ущерб. Внезапная блокада автомагистралей из-за оползней осложнила поставки, из-за чего цены на помидоры взлетели на 445 процентов. На фоне уничтожения складских запасов лука местное правительство ввело 40-процентную экспортную пошлину после увеличения розничных цен на 20 процентов.

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    Анатолий Акулов
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