Невролог рассказала о пользе интернета для пожилых

Невролог Чердак: использование интернета снижает риск деменции у пожилых

Регулярное использование интернета снижает риск развития деменции в два раза. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-невролог Мария Чердак.

По словам специалистки, у пожилых людей, которые часто используют интернет, более высокие когнитивные показатели, вербальное мышление и память, по сравнению с теми, кто интернетом не пользуется. «Это позволяет замедлить процесс старения мозга и снизить риск развития деменции», — подчеркнула Чердак.

Врач объяснила, что польза работы за компьютером и использования онлайн-ресурсов заключается в повышении функциональной активности мозга. По ее словам, это особенно важно для пожилых людей, которые недавно вышли на пенсию. «После постоянной привычной когнитивной нагрузки регулярная стимуляция головного мозга исчезает, — отметила Чердак. — На фоне создающегося бездействия отдельные участки органа выключаются из работы, что и запускает процессы деградации».

Невролог добавила, что активное использование компьютера требует от человека концентрации внимания, освоения новых навыков и анализа информации. Все это, по ее словам, помогает создать когнитивную нагрузку на мозг и замедлить или предотвратить процесс его старения.

Чердак предупредила, что чрезмерное увлечение онлайн играми или соцсетями может вызвать обратный эффект, и рекомендовала пользоваться компьютером и интернетом не более двух часов в день.

Ранее профессор Королевского колледжа Лондона, физиотерапевт и исследователь психического здоровья Брендон Стаббс назвал способ улучшить работу мозга за десять минут. По его словам, занятия спортом в течение десяти улучшают настроение и когнитивные способности.