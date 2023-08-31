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12:03, 31 августа 2023Экономика

У россиянок вырос интерес к работе в IT

HeadHunter: число женщин среди соискателей в области IT выросло на 11%

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

По итогам января-июня число россиянок среди соискателей в IT-сфере выросло на 11 процентов по сравнению с тем же периодом 2022-го. Об этом заявила главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина, ее слова приводит РБК.

К уровню первой половины 2021-го показатель увеличился в еще большей степени — на 42 процента. Среднее число резюме россиянок в этой отрасли составило 143 тысячи в месяц. Среди мужчин рост интереса к IT-специальностям оказался меньшим, уточнила аналитик. Так, число мужских резюме в этой отрасли увеличилось по итогам первой половины 2023-го лишь на шесть процентов по сравнению с тем же периодом 2022-го и на 26 процентов к уровню января-июня 2021-го.

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Среднее ежемесячное число активных резюме среди сильного пола составило 294 тысячи штук. При этом в общей структуре претендентов на должности в ИТ-сфере соотношение резюме мужчин и женщин по IT-специальностям было 67,3 процента к 32,7 процента, заключила Данина.

Ранее аналитики сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» представили результаты исследования, согласно которым более половины (58 процентов) россиян назвали осень самым подходящим временем для поиска новой работы. По мнению большинства граждан, в этот сезон на рынке труда появляется множество предложений от работодателей. При этом перспективы найти работу в сфере IT в настоящее время представляются россиянам не самыми оптимистичными — только 21 процент респондентов заявили, что устроиться в этой отрасли будет несложно.

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    Анатолий Акулов
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