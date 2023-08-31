Итальянцы приедут в Одессу восстанавливать собор

Специалисты из Италии восстановят Спасо-Преображенский собор в Одессе

Специалисты из Италии в ближайшее время приедут в Одессу для восстановления Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни во время неформального саммита глав дипломатических и оборонных ведомств стран Европейского Союза (ЕС) в испанском Толедо, передает ТАСС.

«Итальянская делегация приедет в ближайшие дни для того, чтобы начать реконструкцию собора, для нас это ясный сигнал украинцам», — заявил дипломат.

Как отмечает правительство страны, итальянские специалисты обладают большим опытом в сфере реставрации памятников культурного и исторического наследия, поэтому Италия одной из первых заявила о готовности восстановить Спасо-Преображенского собор.

Ранее в Минобороны России прокомментировали повреждение Спасо-Преображенского собора в Одессе. Причиной повреждения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе с наибольшей долей вероятности стало падение на него ракеты, выпущенной украинскими комплексами противовоздушной обороны, сообщили в ведомстве.