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12:11, 31 августа 2023Мир

Итальянцы приедут в Одессу восстанавливать собор

Специалисты из Италии восстановят Спасо-Преображенский собор в Одессе
СюжетМинобороны:

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Специалисты из Италии в ближайшее время приедут в Одессу для восстановления Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни во время неформального саммита глав дипломатических и оборонных ведомств стран Европейского Союза (ЕС) в испанском Толедо, передает ТАСС.

«Итальянская делегация приедет в ближайшие дни для того, чтобы начать реконструкцию собора, для нас это ясный сигнал украинцам», — заявил дипломат.

Как отмечает правительство страны, итальянские специалисты обладают большим опытом в сфере реставрации памятников культурного и исторического наследия, поэтому Италия одной из первых заявила о готовности восстановить Спасо-Преображенского собор.

Ранее в Минобороны России прокомментировали повреждение Спасо-Преображенского собора в Одессе. Причиной повреждения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе с наибольшей долей вероятности стало падение на него ракеты, выпущенной украинскими комплексами противовоздушной обороны, сообщили в ведомстве.

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    Максим Габриелян
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