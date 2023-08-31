Писательница поделилась простыми секретами похудения японцев

Писательница Каки Окумура назвала умеренность секретом хорошей формы японцев

Писательница Каки Окумура поделилась секретами похудения, о которых узнала после переезда в Японию. Об этом сообщает Insider.

Окумура родилась и выросла в США и до переезда в Японию постоянно боролась с лишним весом. В новой стране она переняла привычки местных жителей, которые помогли ей решить эту проблему. По ее словам, японцы обходятся без строгих диет и изнурительных тренировок, но соблюдают простые правила, которые помогают им сохранять хорошую форму.

Первым таким правилом Окумура назвала умеренность в еде. По ее словам, японцы тоже любят гамбургеры, мороженое и картофель фри, но в отличие от американцев едят фастфуд нечасто и покупают небольшие порции. «Заканчивая трапезу в любом ресторане в Японии, вы не почувствуете чрезмерной сытости», — говорит писательница.

Окумура отметила, что японцы почти каждый день готовят дома. По ее словам, это не значит, что у них больше свободного времени. Просто они стараются ускорить процесс и используют замороженные овощи, готовые заправки и различные бытовые приборы, которые облегчают процесс.

Еще одной особенностью японцев, по словам Окумура, является любовь к длительным пешим прогулкам. Она рассказала, что в среднем мужчины в Японии делают семь тысяч шагов в день, а женщины — шесть тысяч.

Кроме того, как утверждает писательница, японцам помогает оставаться в форме их отношение к спорту, который они воспринимают, как развлечение и праздник.

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