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15:57, 31 августа 2023Моя страна

На Северном Кавказе создали импортозамещающий корм для животных

Ученые СКФУ создали импортозамещающий корм для животных

Фото: Sebastian Willnow / Globallookpress.com

Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали функциональный корм для сельскохозяйственных животных. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, его основой стали микроводоросли и насекомые.

Отмечается, что технология позволит повысить продуктивность поголовья скота и улучшить качество мясного сырья для потребителей. По словам ученых, такой корм имеет высокую биологическую ценность и низкую стоимость. Для его производства рассматривали возможность использования тараканов, сверчков, кузнечиков и саранчи. Ученые остановились на одном виде жука-чернотелки.

«Их личинки вырастают до размеров в шесть сантиметров, <> и им легко создать требуемые условия», — рассказал доцент кафедры пищевых технологий и инжиниринга Андрей Нагдалян. Насекомых кормят микроводорослью Chlorella vulgaris. Нутриенты и биологически активные вещества аккумулируются насекомыми и становятся эффективным кормовым источником для сельскохозяйственных животных.

Разработку уже протестировали в фермерских хозяйствах Ставрополья. Результат тестов показал, что функциональный корм по качеству сопоставим с дорогостоящей импортной продукцией. Сейчас специалисты ведут подготовку к выходу на промышленное производство корма.

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