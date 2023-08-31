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10:51, 31 августа 2023Ценности

19-летняя дочь Хайди Клум поделилась видео в нижнем белье

Кадр: @leniklum

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум поделилась откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя манекенщица разметила в сторис ролик, в котором показала несколько комплектов нижнего белья бренда Intimissimi. В начале она предстала перед камерой в синем бюстгальтере и трусах, оформленных маленькими золотистыми цепями. Затем девушка взяла в руки черную коробку и стала демонстрировать зрителям ассортимент новой коллекции марки.

Так, модель показала крупным планом кружевные бюстгальтеры, стринги и полупрозрачные корсеты. Кроме того, она обратила внимание на шелковую пижаму и халат.

Ранее папарацци засняли Лени Клум в откровенном наряде на отдыхе с возлюбленным в Италии. Манекенщица была запечатлена в коричневом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и завязками на шее и стрингов.

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    Мария Винар
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