Жалующимся на одиночество и отсутствие секса мужчинам дали совет
Всем людям, желающим построить новые отношения, необходимо расслабиться, забыть о стеснении и начинать знакомиться. Такой совет коуч Джейн Грин дала жалующемуся на одиночество и отсутствие секса мужчине, пишет издание Daily Mail.
52-летний мужчина рассказал, что находится в прекрасной физической форме, следит за весом и питанием, регулярно занимается спортом. Его единственная проблема заключается в том, что он никак не может найти женщину, «с которой мог бы остепениться». Последние продолжительные отношения у мужчины были в 1996 году и закончились по его инициативе. С тех пор он предпринял четыре попытки устроить личную жизнь, но каждый раз безуспешно.
В прошлом я легко обходился без секса четыре года и снова нахожусь в такой же ситуации. Я не говорю, что регулярный секс — это причина, по которой я хочу отношений, но я действительно скучаю по прикосновениям женщины, которая была бы мне небезралична
Мужчина посетовал, что чувствует себя совершенно потерянным, так как понятия не имеет, как найти женщину. Недавно ему понравилась кассирша в магазине, но он не заговорил с ней из-за боязни отказа. Все коллеги мужчины замужем, с приложениями для знакомств у него не сложилось, а друзья не понимают его проблем.
В ответе на письмо Грин посоветовала всем холостякам, стремящимся найти партнершу, не искать препятствий там, где их может и не быть. При знакомстве с женщиной лучше забыть о потенциальной опасности отказа, стеснении и страхе быть навязчивым. Также коуч предложила мужчине не списывать со счетов приложения для знакомств, так как у нее в практике есть немало примеров пар, нашедших друг друга с их помощью и сумевших построить крепкие отношения.
Как бы ни было романтично встретить свою идеальную женщину в овощном отделе местного продуктового магазина, лучше раскинуть свои сети как можно шире и сосредоточиться на поиске не только потенциальной романтической партнерши, но и большего количества подруг
В заключение Грин посоветовала мужчине присоединиться к клубам любителей активного отдыха, где собираются люди со схожими интересами, подумать об услугах брачных агентств и главное — расслабиться и научиться принимать жизнь такой, какая она есть.
Ранее Джейн Грин дала совет привыкшей к отсутствию оргазмов женщине. Она посоветовала ей изучить свои эрогенные зоны и попробовать достичь кульминации без участия мужа.