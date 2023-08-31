Полковник назвал действия ВСУ противоречащими законам военной науки

Полковник Литовкин: ВСУ действовали вопреки законам военной науки

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось из-за действий страны вопреки законам военной науки, по шаблонам НАТО, которые не соответствовали реалиям конфликта. По этой причине страна вынуждена прекращать наступательные действия и переходить к обороне. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Когда Украина полностью перейдет к обороне, можно будет говорить об окончательном завершении контрнаступления. Оно полностью провалилось, потому что ВСУ действовали вопреки законам военной науки, по шаблонам и стереотипам НАТО, которые никогда в своей истории не преодолевали глубоко эшелонированную оборону, не воевали с равными по силе государствами и армиями», — заметил Литовкин.

Кроме того, ошибкой полковник назвал начало наступательных действии в отсутствии господства в воздухе. По его словам, успешное контрнаступление в таких условиях невозможно.

«Поэтому Украина потерпела поражение, понесла огромные потери. Страна потеряла 43 тысячи человек за два месяца, почти 3 тысячи единиц боевой бронированной техники. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане советская армия потеряла 15 тысяч человек», — напомнил военный.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Тони Шаффер заявил, что украинские войска перешли от наступления к обороне. Он допустил, что на данный момент страна пытается выстроить план обороны на осенний период.