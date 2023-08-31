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12:50, 31 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко отказался выполнять «глупые» требования Польши и Прибалтики

Лукашенко назвал глупыми требования вывести ЧВК Пригожина из Белоруссии

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался выполнять требования Польши и Прибалтики о выводе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с территории страны, назвав из глупыми. Заявление белорусского лидера приводит РИА Новости.

«Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их (бойцов «Вагнера» — прим. «Ленты.ру») из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования», — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что в таком случае Польша и прибалтийские страны также должны вывести всех иностранных военнослужащих. «А пока это — необоснованные и глупые требования», — заявил он.

Ранее главы министерств внутренних дел (МВД) Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Белоруссии, чтобы ЧВК «Вагнер» покинула территорию республики, поскольку она «очень опасна».

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    Алевтина Запольская
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