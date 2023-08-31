Женщина вернулась домой спустя год и нашла там плантацию марихуаны

Американка нашла у себя во дворе плантацию марихуаны, выросшую без ее ведома

Жительница американского населенного пункта Бодфиш, штат Калифорния, обнаружила у себя во дворе целую плантацию марихуаны, выросшую без ее ведома, пока она гостила в другой стране. Об этом сообщает Bakersfield.

Американка год прожила в Канаде. Хотя во время своего отсутствия она никому не разрешала жить на своей территории, вернувшись домой, женщина увидела запертые ворота и черное полотно, закрывающее забор. За ним на ее участке росли сотни кустов конопли.

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли два килограмма марихуаны, винтовку, камеру GoPro и мобильный телефон черного цвета. Кто их оставил, остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что хозяйка плантации с марихуаной случайно выдала себя полиции. Владелица кустов вызвала правоохранителей, потому что решила, что ее муж пропал.