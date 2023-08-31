Российский фондовый рынок побил рекорд

Индекс Мосбиржи обновил максимум с 21 февраля 2022 года

Индекс Московской биржи в ходе торгов 31 августа обновил максимум с 21 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке показатель достигал 3234,68 пункта. На момент написания материала рост немного замедлился, индекс Мосбиржи был около отметки 3227,94 пункта, плюс 0,48 процента к закрытию предыдущего торгового дня. С начала года рост составил 49,85 процента. В то же время индекс РТС вырос на 0,29 процента, до 1055,16 пункта.

Лидерами роста на российском фондовом рынке на момент написания материала стали акции «Транснефти» (плюс 5,16 процента), ВТБ (плюс 2,99 процента) и «Магнита» (2,56 процента).

Аналитики «БКС-Экспресс» в беседе с «Газетой.Ru» заявили, что индекс, вероятно, продолжит свой рост — преодоление уровня в 3225 пунктов выступает стандартным сигналом об этом. Они спрогнозировали, что, если не произойдет быстрого провала к 3200 пунктам, следующими целями могут стать отметки около 3300-3330 пунктов. «Среднесрочный взгляд по рынку умеренно позитивный при условии сохранения текущего фона», — добавили они.

Ранее экономист Алексей Бобровский заявил, что стабилизировать курс рубля и остановить его ослабление возможно. По мнению эксперта, текущую ситуацию на валютном рынке усложняет уход из страны множества иностранных компаний, которые имеют активы в долларах. Поэтому государству стоит задуматься о снижении лимитов на вывод валюты из страны, отметил он. Также, по мнению Бобровского, для стабилизации курса нацвалюты стоит ввести обязательный возврат экспортерами валютной выручки и запрет на выплату дивидендов и выдачу займов.