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10:23, 31 августа 2023Мир

Китай высказался о новой карте с территориями России и Индии

МИД Китая понадеялся на объективную позицию стран по новой карте

Позиция Китая по Южно-Китайскому морю последовательна и ясна. Об этом заявил МИД Китая, отвечая странам, возмутившимся из-за новой карты с территориями России и Индии, передает Reuters.

В МИД также заявили, что надеются, что стороны смогут объективно и рационально взглянуть на нее.

Ранее сообщалось, что Китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный, комплект географических карт за 2023 год. На новых картах часть территорий России присоединена к Китаю — в частности, речь идет о Большом Уссурийском острове, разделенном между РФ и КНР.

Новые карта также возмутили Индию — они включают часть индийского штата в Гималаях. «Подобные шаги китайской стороны только усложняют решение пограничного вопроса», — заявили в МИД Индии.

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    Варвара Кошечкина
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