В российском городе установят посвященные произведениям Тургенева арт-объекты

В Орле разместят арт-объекты, воплощающие героев писателя Ивана Тургенева

В Орле захотели установить арт-объекты, посвященные героям произведений писателя Ивана Тургенева. Как уточняет со ссылкой на правительство Орловской области KP.RU, в качестве точек установки новых объектов выбрали территории, которые напрямую связаны с именем писателя.

В частности, полюбоваться героями писателя можно будет в Литературно-историческом квартале перед Объединенным государственным литературным музеем имени Тургенева, а также в сквере «Тургеневский бережок».

Отмечается, что жители и гости города в скором времени смогут сфотографироваться с героями таких произведений, как «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», рассказов «Свидание», «Ермолай и мельничиха», «Бурмистр». Объекты будут выполнены из полимера, в высоту они будут достигать трех метров.

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