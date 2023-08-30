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18:02, 30 августа 2023Моя страна

На Сахалине пройдет театральный фестиваль

Масштабный театральный фестиваль проведут на Сахалине в 2024 году
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На Сахалине в 2024 году пройдет масштабный театральный фестиваль. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу правительства области ТАСС, гости и жители города в дни фестиваля смогут оценить постановки театров Дальнего Востока, также организаторы намерены пригласить ведущие театральные коллективы страны из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы.

Отмечается, что программа фестиваля включает более десяти постановок, среди которых есть и премьерные спектакли, и театральные хиты.

«Мы хотим, чтобы сахалинцы, не выезжая из родного региона, могли соприкасаться с лучшими проявлениями всех видов искусства — изобразительного, музыкального, театрального», — указал глава региона Валерий Лимаренко, добавив, что фестиваль для многих станет возможностью познакомиться с иным взглядом и сравнить постановки ведущих театров страны.

Праздник, посвященный театру, пройдет в течение двух недель сразу на нескольких площадках, среди которых Чехов-центр, место бывшего кинотеатра «Комсомолец», а также театр кукол, актовый зал Сахалинского госуниверситета. Кроме того, праздничные мероприятия будут проходить и на улице — в театральном сквере и городском парке.

Ранее сообщалось, что в Челябинске пройдет фестиваль любителей книг «Челябинск читающий».

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    Варвара Кошечкина
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