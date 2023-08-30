В Челябинске пройдет фестиваль любителей книг и чтения

В центре Челябинска состоится фестиваль «Челябинск читающий»

В Челябинске пройдет фестиваль любителей книг «Челябинск читающий». Об этом пишет «Интерфакс».

Мероприятие состоится в субботу, 2 сентября, на пешеходной улице Кировка. Подготовленный местными библиотекарями фестиваль пройдет уже седьмой раз. Отмечается, что он традиционно приурочен ко Дню города.

Участники мероприятия смогут присоединиться к пешеходной экскурсии по историческому центру Челябинска, а также осмотреть сохранившиеся купеческие дома.

Кроме того, в программе фестиваля — уличный спектакль, мастер-класс по созданию декоративной клейстерной бумаги и по переплету миниатюрной книги, викторины, игры для юных читателей, а также необычные фотозоны и прогулки в виртуальной реальности.

Ранее в августе стало известно, что в Казани пройдет всероссийский фестиваль-форум молодой режиссуры «Артмиграция». Мероприятие состоится 15 сентября и будет длиться до 24 сентября.

