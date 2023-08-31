Названы сроки обучения пилотов ВСУ в европейских странах

Спикер ВС ВСУ Игнат рассказал об обучении украинских пилотов в Дании и Британии

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат назвал сроки тренировок украинских пилотов в двух европейских странах. По его словам, их обучение управлению истребителями F-16 в Дании займет 4-6 месяцев, а в Великобритании — 1-2 года, сообщает ТАСС.

«Пилоты, которые поехали у нас в Данию, уже готовы, они имеют часы полетов, они имеют боевой опыт, но это все на советских самолетах», — заявил он.

Игнат подчеркнул, что их планируют переобучить путем тренировок на западной технике. Он уточнил, что их подготовка, по разным оценкам, должна занять от четырех до шести месяцев.

Представитель ВСУ добавил, что в Британии обучают недавних выпускников украинского летного училища, которым требуется базовая подготовка, в связи с чем их тренировочная программа, в которую войдут углубленное изучение английского языка и английской летной терминологии, управление легкомоторным самолетом, а также управление истребителем, займет от одного года до двух.

Ранее бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон рассказал, что США выгодно, чтобы Россия сбила как можно больше самолетов F-16, которые будут поставлены Западом Украине.