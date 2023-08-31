В США рассказали о выгоде от уничтожения истребителей F-16 на Украине

Полковник Уилкерсон: США выгодно, чтобы РФ уничтожила самолеты F-16 на Украине

США выгодно, чтобы Россия сбила как можно больше самолетов F-16, которые будут поставлены Западом Украине. О выгоде от уничтожения истребителей для американской оборонной промышленности рассказал бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, чем другие самолеты, но в итоге собьют и их. У русских достаточно самолетов, причем довольно мощных и эффективных в бою. Так что F-16 тоже собьют», — отметил полковник.

По его мнению, благодаря этому, западный военно-промышленный комплекс получит много заказов и заработает большие деньги.

Ранее он предположил, что президента Украины Владимира Зеленского могут сместить с поста в случае решения о возобновлении переговоров с Россией или прекращении военных действий. По его словам, Киев может радикально поменять внешнеполитический курс лишь в случае государственного военного переворота.