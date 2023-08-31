Большинство россиян задумались о дополнительном источнике дохода

Online Market Intelligence: 16 процентов россиянин работают для удовольствия

Каждый шестой (16 процентов) россиянин заявил, что работает для удовольствия. Таковы результаты исследования приложения с промокодами «Шерри» и аналитического агентства Online Market Intelligence, их приводит РИА Новости.

При этом большинство респондентов (65 процентов) ответили, что трудятся ради денег. Каждый пятый опрошенный не определился с ответом на вопрос, для чего он работает.

При этом о наличии дополнительного источника дохода, помимо основной работы, заявили треть россиян. Среди тех, кто его не имеет, подавляющее большинство (85 процентов) уже задумывались об еще одном источнике заработка, не хотели бы иметь дополнительный доход только 5 процентов респондентов.

На основную работу каждый 23 процента опрошенных тратит менее 20 часов в неделю, треть россиян трудятся от 36 до 40 часов, а каждый четвертый респондент работает более 40 часов в неделю. Второй работе уделяют менее 20 часов в неделю 78 процентов россиян, более 40 часов на нее уходит только у 4 процентов.

При этом второе место работы большинству опрошенных приносит менее 30 тысяч рублей в месяц, о дополнительном заработке от 30 до 50 тысяч рассказал каждый пятый респондент, а доход свыше 90 тысяч в месяц получают только 3 процента..

В исследовании приняло участие более 1500 россиян.

В опросе сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» более половины (58 процентов) россиян назвали осень самым подходящим временем для поиска новой работы, так как уже сейчас на рынке много предложений от работодателей. При этом около четверти (24 процента) респондентов посчитали, что хороших вакансий пока нет, и рассчитывают на появление стоящих предложений к началу зимы. Еще 11 процентов опрошенных думают, что лучшие вакансии появляются на рынке труда через месяц после Нового года и весной.