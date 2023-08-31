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19:58, 31 августа 2023Силовые структуры

Следователи начали проверку по факту избиения вратаря футбольного клуба «Родина»

В Одинцово следователи начали проверку по факту избиения вратаря ФК «Родина»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Одинцово правоохранители начали доследственную проверку по факту избиения 14-летнего вратаря футбольного клуба «Родина». Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сейчас следователи устанавливают всех причастных к преступлению, проводят опросы и планируют назначить судебно-медицинскую экспертизу. После будет принято процессуальное решение.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что мигранты избили спортсмена за то, что он обознался и поздоровался с ними. По данным канала, подросток помахал рукой шумной компании, подумав, что это его знакомые. Школьник сразу же понял, что не знает этих ребят, и извинился, но они все равно начали драку.

Мама мальчика рассказала, что у него было несколько рассечений, поэтому лицо и одежду залило кровью. Врачи все зашили, женщина написала заявление в полицию. Она также приехала на место, где избили сына, но обидчики сразу уехали, заметив ее.

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    Варвара Митина
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