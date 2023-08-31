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07:13, 31 августа 2023Мир

Посол потребовал от США вернуть все объекты похищенной у России дипсобственности

Антонов потребовал от США вернуть все объекты похищенной у РФ дипсобственности
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов потребовал от Соединенных Штатов «прекратить вакханалию» и вернуть все объекты похищенной у РФ дипсобственности на территории страны. Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства.

Дипломат уточнил, что 6 лет назад, 31 августа 2017 года, власти США «в ультимативной форме от [РФ] потребовали за двое суток закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско — одно из крупнейших учреждений по оказанию визовых, нотариальных и консульских услуг».

Ранее Антонов заявил, что очередная волна санкций США против России говорит о провальной ограничительной политике Штатов и попытках Белого дома сгладить нарастающее недовольство этим внутри собственной страны.

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    Юлия Мискевич
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