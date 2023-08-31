В России увидели риски роста цен на один вид жилья

ЕРЗ: в 2024 году из-за дефицита предложения в РФ могут подорожать новостройки

В 2024 году в России могут существенно подорожать новостройки. Риски роста цен на этот вид жилья увидел руководитель портала «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ) Кирилл Холопик. Его слова передает ТАСС.

«Может продолжиться рост цен довольно существенный, именно вызванный дефицитом предложения. Остатки 2022-2023 годов будут в следующем году распроданы», — уточнил Холопик.

Специалист заявил, что в РФ доля нераспроданных площадей в новостройках выросла к июлю 2023 года до рекордных 44 процентов. При этом проданная площадь снизилась до 30 процентов. По словам руководителя портала, темпы ввода новых проектов снижаются, в 2024 году также ожидают спада динамики.

Ранее стало известно, что средние ставки по рыночным ипотечным программам в России резко выросли — почти на два процентных пункта за неделю с 19 по 25 августа. Проценты по кредитам на жилье увеличились на 1,09-1,87 процентного пункта.