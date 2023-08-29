В России резко подорожала ипотека

«Дом.рф»: средние ставки по ипотеке выросли почти на 2 п.п. за неделю

Средние ставки по рыночным ипотечным программам в России резко выросли — почти на 2 процентных пункта за неделю (с 19 по 25 августа). Об этом сообщают аналитики института развития «Дом.рф», пишет «Российская газета».

Проценты по кредитам на жилье увеличились на 1,09-1,87 процентного пункта в 30 крупнейших банках страны. Так, средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье достигла 13,95 процента, а на строящееся по рыночным программам — до 13,58 процента.

При этом эксперты отметили, что снизились ставки по льготной семейной ипотеке — сейчас ее выдают в среднем под 5,41 процента. Ставки по льготным кредитам на новостройки не изменились и держатся на уровне 7,44 процента.

Взять кредит на покупку дома вне льготных программ теперь получится в среднем под 13,98 процента — это на 1,86 процентного пункта больше, чем неделей ранее. Кредиты на строительство дома подорожали на 1,87 процентного пункта, до 13,73 процента.

Ранее сообщалось, что ипотечные ставки в России поднялись до 13-15 процентов годовых после резкого повышения Центробанком ключевой ставки. Эксперты отметили, что показатели соответствуют высоким значениям 2014-2015 годов.