Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:16, 29 августа 2023Среда обитания

В России резко подорожала ипотека

«Дом.рф»: средние ставки по ипотеке выросли почти на 2 п.п. за неделю

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Средние ставки по рыночным ипотечным программам в России резко выросли — почти на 2 процентных пункта за неделю (с 19 по 25 августа). Об этом сообщают аналитики института развития «Дом.рф», пишет «Российская газета».

Проценты по кредитам на жилье увеличились на 1,09-1,87 процентного пункта в 30 крупнейших банках страны. Так, средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье достигла 13,95 процента, а на строящееся по рыночным программам — до 13,58 процента.

При этом эксперты отметили, что снизились ставки по льготной семейной ипотеке — сейчас ее выдают в среднем под 5,41 процента. Ставки по льготным кредитам на новостройки не изменились и держатся на уровне 7,44 процента.

Взять кредит на покупку дома вне льготных программ теперь получится в среднем под 13,98 процента — это на 1,86 процентного пункта больше, чем неделей ранее. Кредиты на строительство дома подорожали на 1,87 процентного пункта, до 13,73 процента.

Ранее сообщалось, что ипотечные ставки в России поднялись до 13-15 процентов годовых после резкого повышения Центробанком ключевой ставки. Эксперты отметили, что показатели соответствуют высоким значениям 2014-2015 годов.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге. Как прощались с основателем ЧВК «Вагнер»?

    54-летняя Эвелина Бледанс показала грудь на видео и возмутила россиян

    Российский депутат с улыбкой скормил живых поросят волкам и попал на видео

    Россиянам раскрыли способы выбрать мужское нижнее белье

    Двух россиян госпитализировали из очага с сибирской язвой

    Стало известно о новой мирной инициативе по кризису в Нигере

    На Украине раскрыли планы по закупке беспилотников

    Врач развеял самые популярные мифы о геморрое

    Россиянин изнасиловал 19-летнюю девушку на базе отдыха

    Россиян предупредили об опасных болезнях во время отдыха на море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости