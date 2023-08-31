Пожилая петербурженка почти год проходила с зубным протезом в бронхах

В Петербурге пенсионерка почти год проходила с зубным протезом в бронхах

В Санкт-Петербурге врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе спасли пожилую пациентку, в бронхах которой застрял зубной протез. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает пресс-служба медучреждения в Telegram-канале.

На протяжении нескольких месяцев 60-летнюю женщину беспокоила тупая боль в области груди. Оказалось, что во сне она вдохнула часть протеза, не заметила этого и проходила так почти год.

Металлический предмет вызвал гнойное воспаление плевральной полости, а также образование свища, через который началось распространение инфекции.

Хирург удалил скопление гноя в объеме около одного литра. Операция прошла успешно: пациентка чувствует себя удовлетворительно и проходит дальнейшее лечение в профильном городском стационаре.

В июле стало известно, что 22-летний житель подмосковной Коломны проглотил дверную ручку, зубную щетку и две дужки от очков. Его спасли врачи местной больницы.