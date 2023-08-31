Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:27, 31 августа 2023Россия

Пожилая петербурженка почти год проходила с зубным протезом в бронхах

В Петербурге пенсионерка почти год проходила с зубным протезом в бронхах

Фото: Telegram-канал «Будни Джанелидзе»

В Санкт-Петербурге врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе спасли пожилую пациентку, в бронхах которой застрял зубной протез. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает пресс-служба медучреждения в Telegram-канале.

На протяжении нескольких месяцев 60-летнюю женщину беспокоила тупая боль в области груди. Оказалось, что во сне она вдохнула часть протеза, не заметила этого и проходила так почти год.

Металлический предмет вызвал гнойное воспаление плевральной полости, а также образование свища, через который началось распространение инфекции.

Хирург удалил скопление гноя в объеме около одного литра. Операция прошла успешно: пациентка чувствует себя удовлетворительно и проходит дальнейшее лечение в профильном городском стационаре.

В июле стало известно, что 22-летний житель подмосковной Коломны проглотил дверную ручку, зубную щетку и две дужки от очков. Его спасли врачи местной больницы.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    Глава Башкирии оплатит похороны покончившего с собой военнослужащего

    Падение российской гимнастки с высоты на глазах у зрителей шоу попало на видео

    России предрекли новый рекорд по ипотеке

    Найден новый препарат против болезни Альцгеймера

    Пожилая петербурженка почти год проходила с зубным протезом в бронхах

    Российскую тяжелоатлетку-призерку ОИ дисквалифицировали на восемь лет за допинг

    Туристы пожаловались на плавающие в море на юге России фекалии

    Похитившая мощи Николая Чудотворца прихожанка из Ленобласти попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости