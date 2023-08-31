Начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС

Сальдо сообщил о начале проектных работ по восстановлению Каховской ГЭС

Проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС начались. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Я думаю, что сколько бы не понадобилось бы средств (для восстановления Каховской ГЭС — Примечание «Ленты.ру».), это экономически целесообразный проект и он будет окуплен», — прокомментировал старт работ Сальдо, добавив, что планы уже проектируются.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС, поскольку от нее зависит водоснабжение Крыма и Запорожской и Херсонской областей. При этом разрабатываются альтернативные варианты водоснабжения.

Гидроэлектростанция получила повреждения в результате обстрела со стороны Украины в ночь на 6 июня, ее верхняя часть была разрушена. Все последствия теракта удалось ликвидировать за два месяца.