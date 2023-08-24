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20:27, 24 августа 2023Россия

Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Сальдо доложил президенту Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

За два месяца после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) ликвидированы все последствия катастрофы. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо во время доклада президенту России Владимиру Путину, его слова приводит ТАСС.

«Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы», — сказал политик.

Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, ее верхняя часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.

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    Никита Абрамов
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