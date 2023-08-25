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12:35, 25 августа 2023Россия

Власти заявили о необходимости восстановить Каховскую ГЭС

Вице-премьер Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС
Начало событий в новости Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела, идет затопление территорий. Чем это грозит?

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) необходимо восстанавливать, поскольку от нее зависит водоснабжение Крыма и Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит РИА Новости.

В то же время, отметил Хуснуллин, идет отработка вариантов водоснабжения и без нее.

Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела со стороны Украины в ночь на 6 июня, ее верхняя часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

24 августа врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все последствия катастрофы на Каховской ГЭС были ликвидированы.

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    Евгения Куликова
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