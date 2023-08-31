Фанаты оценили фигуру 56-летней Сальмы Хайек в откровенном наряде

Фанаты оценили фигуру американской актрисы мексиканского происхождения Сальмы Хайек в откровенном наряде. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость позировала на лестнице в синем бюстгальтере с глубоким декольте и облегающей вязаной юбке, оформленной бахромой. На ее лице легкий макияж в стиле smoky eyes, она распустила волосы и уложила их в аккуратные локоны.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем написали в комментариях под постом. «Ты не стареешь», «Женщина мечты», «Пожалуйста, перестань быть такой горячей», «Красотка», «Королева», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что в сети появились снимки Сальмы Хайек без фотошопа. На размещенных фото папарацци запечатлели звезду на яхте в синем раздельном купальнике. При этом на кадрах видно, что на теле знаменитости есть целлюлит и жировые складки.