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22:01, 31 августа 2023Мир

США приняли санкции против россиянина и компании из РФ

Минфин США внес россиянина и компанию в Москве в санкционный список по КНДР

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минфин США внес расположенную в Москве компанию «Интеллект» и связанного с ней гражданина России Сергея Козлова в санкционный список по КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как уточнили в министерстве, включение в перечень означает заморозку активов в США. Кроме того, американские граждане и компании не могут вести бизнес с лицами и фирмами, против которых приняты ограничительные меры.

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    Марина Совина
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