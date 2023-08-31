США приняли санкции против россиянина и компании из РФ

Минфин США внес россиянина и компанию в Москве в санкционный список по КНДР

Минфин США внес расположенную в Москве компанию «Интеллект» и связанного с ней гражданина России Сергея Козлова в санкционный список по КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как уточнили в министерстве, включение в перечень означает заморозку активов в США. Кроме того, американские граждане и компании не могут вести бизнес с лицами и фирмами, против которых приняты ограничительные меры.