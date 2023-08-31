Военные США и КНР провели редкую встречу на Фиджи

Пентагон сообщил, что военные США и КНР провели редкую встречу на Фиджи

Глава Индо-Тихоокеанского командования армии США Джон Акилино недавно провел редкую встречу с китайскими представителями. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

Как уточнили в министерстве, беседа состоялась в середине августа на военной конференции на Фиджи. «Адмирал Акилино, глава Индо-Тихоокеанского командования, недавно встречался с представителями КНР», — указали в ведомстве. Подробностей пресс-секретарь раскрывать не стал.

Райдер указал на то, что Вашингтон будет «добиваться открытых каналов связи» с Китаем.

Ранее главный мастер-сержант Военно-воздушных сил (ВВС) США Джоэнн Басс заявила, что военнослужащие США боятся, что низкие стандарты подготовки могут привести к отставанию американских вооруженных сил.