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12:13, 31 августа 2023Наука и техника

Создан способный к самоуничтожению мягкий робот

Science Advances: создан способный к самоуничтожению робот из силиконовой смолы

Фото: Science Advances

Корейские ученые разработали мягкого робота, который способен самоуничтожаться, оставляя после себя маслянистую лужу. Статья исследователей опубликована в журнале Science Advances.

Ранее мягкие роботы, содержащие термореактивный силиконовый эластомер, не могли быть подвергнуты самоуничтожению. Материал, из которого они состояли, был устойчив к теплу, кислотам и химикатам, что делало его прочным и долговечным. Хотя термопластичные эластомеры могут расплавиться, при этом образовывался полиуретан.

Ученые создали фоторазлагаемый композитный материал, который состоит из силиконовой смолы с нанесенным на нее веществом гексафторфосфатом дифенилиодония, выделяющим ионы фтора под воздействием ультрафиолета. Фтор расщепляет цепи Si-O-Si в композитном материале, вызывая его разложение.

Его использовали для создания робота с пневматическим механизмом, обеспечивающим перемещение. При активации встроенных УФ-светодиодов начинается разложение робота, при этом процесс завершается менее чем за два часа. В то же время пока существует проблема безопасности оставшегося вещества, поскольку непрореагировавшие частицы фтора могут нанести вред окружающей среде.

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    Александр Еникеев
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