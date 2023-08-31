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17:16, 31 августа 2023Ценности

Блогерша отказалась от частой стирки бюстгальтеров и вызвала споры в сети

Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash

Блогерша Эллисон Дельперданг, более известная в соцсетях по никнейму @allisondelperdang, отказалась от частой стирки нижнего белья и вызвала споры среди подписчиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном ролике женщина рассказала, что ненавидит выполнять домашние обязанности. Однако, по ее словам, больше всего она не любит стирать, особенно бюстгальтеры. «Наверное, я стираю бюстгальтер раз в месяц, а может и реже. А как часто стираете вы?» — поинтересовалась она у зрителей.

Видео набрало 8,6 тысяч просмотров. Юзеры разделились во мнениях, о чем принялись писать в комментариях. «Когда буду в этом нуждаться», «Раз в несколько месяцев. Ненавижу, когда они растягиваются! После стирки они уже никогда не будут как раньше», «Раз в неделю. Вы же в них потеете», «После четвертой-пятой носки», «Зависит от того, какой бюстгальтер. Спортивный, например, нужно стирать после каждый тренировки. Думаю, базовый бюстгальтер примерно через неделю», — писали они.

Ранее была названа оптимальная частота стирки бюстгальтера. По словам профессионалов, данный предмет гардероба можно надеть дважды, прежде чем потребуется удалить с него загрязнения.

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    Карина Черных
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