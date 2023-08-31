В Сочи россиянина задержали за махинации с пляжными лежаками на 350 тысяч рублей

МВД: в Сочи задержали россиянина за махинации с шезлонгами на 350 тысяч рублей

В Сочи россиянина задержали за махинации с пляжными лежаками, на которых он присвоил 350 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Как уточнили правоохранители, к ним обратился местный бизнесмен, который сдает в аренду шезлонги на пляже в центре Сочи. Он сообщил, что выручка резко снизилась несмотря на высокий спрос на его услуги. Мужчина предположил, что у него воруют часть прибыли.

Полицейские выяснили, что двумя месяцами ранее предприниматель нанял 30-летнего жителя города. Молодой человек вносил в кассу только часть денег, которые получал от туристов, а остальные забирал себе. Таким образом он присвоил около 350 тысяч рублей.

МВД задержало сочинца и возбудило уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Теперь россиянину грозит до шести лет лишения свободы. На время следствия мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что на пляжах Феодосии туристам начали продавать лежачие места в тени. За отдых под навесом на песке требуют 150 рублей.