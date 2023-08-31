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05:00, 31 августа 2023Из жизни

Названы главные причины домогательств учителей к школьникам

Фото: Taylor Flowe / Unsplash

Известный британский психолог Бекки Спелман рассказала, почему школьники становятся целью сексуальных домогательств учителей. Пять главных причин такого поведения она назвала в эксклюзивном интервью Daily Star.

Специалистка заявила, что в первую очередь преподаватели совершают преступления из-за того, что они руководят детьми и являются их наставниками. По ее мнению, некоторые личности, стремящиеся к контролю или самоутверждению, могут использовать эту власть в своих целях.

Часто, по ее словам, такие учителя имеют проблемы на эмоциональном фронте в собственных отношениях и ищут внимания и близости на стороне. При этом преподаватели большую часть времени проводят с учениками, что может стать причиной домогательств, считает Спелман.

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Она также отметила, что иногда прочная эмоциональная связь учителя и ученика может стать причиной пересечения профессиональных границ. «Они (учителя) могут проявлять недальновидность или недостаток моральных ценностей. Это приводит к вовлечению в неподобающие отношения, несмотря на возможные последствия», — заявила психолог.

Спелман добавила, что причиной преступного поведения по отношению к ученикам могут быть расстройства личности или психологические травмы. При этом специалистка подчеркнула, что ни одна из перечисленных ею причин не является оправданием сексуального насилия над детьми.

Ранее сообщалось, что в США учительницу, признававшуюся, что она любит общаться со школьниками во внеурочное время, арестовали за изнасилование несовершеннолетнего.

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    Никита Савин
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