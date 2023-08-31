Выпивший россиянин уснул в лодке и едва не уплыл в открытое море

ЮРПСО МЧС РФ: житель Москвы уснул в лодке в Сочи и едва не уплыл в открытое море

Российский турист в состоянии алкогольного опьянения уснул в надувной лодке в Сочи и едва не уплыл в открытое море. Об этом пишет ЮРПСО МЧС РФ у себя в Telegram-канале.

Непредвиденная ситуация произошла с выпившим 57-летним жителем Москвы. О происшествии через службу «112» сообщил очевидец. По его словам, мужчина находился на удалении около 300 метров от береговой полосы пляжа «Фламинго». Отмечается, что его уносило в море.

Сотрудники МЧС на спасательном катере «Стрингер» вышли в акваторию Черного моря, подняли россиянина на борт и эвакуировали на берег. «От туриста исходил сильный запах алкоголя, — говорится в сообщении. — Медицинская помощь мужчине не потребовалась».

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.