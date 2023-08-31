Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

Российская стилистка Ольга Скорокосова назвала тренды в одежде на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «ФедералПресс».

В грядущем сезоне будет преобладать офисный стиль, который характеризуется расслабленными костюмами, приталенными жакетами и пальто. При этом специалистка отметила, что первые можно носить с белой рубашкой и узким галстуком.

Кроме того, модной окажется одежда длины макси и с акцентом на плечи. Вдобавок эксперт посоветовала обратить внимание на цветные и ажурные колготки, которые будут отлично сочетаться с короткими платьями и юбками.

Помимо прочего, Скорокосова предложила присмотреться к объемным свитерам и кардиганам, а также джинсовым образам. «Если вы любите брюки и юбки с низкой посадкой, смело продолжайте их носить. Тема нулевых остается с нами и этой осенью. А самые смелые и яркие могут использовать тренчи, юбки, куртки, пиджаки и платья с металлическим блеском в повседневных образах», — заявила она.

В заключение собеседница издания рассказала, что осенью будет актуальна обувь с открытым мысом и остроносые сапоги. Что касается цветовой гаммы, то лучше выбирать вещи в коричневых, винных, бежевых, графитовых и серых оттенках.

Ранее стилистка Ирина Прядко назвала россиянкам модную замену резиновым сапогам в 2023 году. Альтернативой эксперт назвала кожаные ботильоны, ботинки и сапоги на плоском ходу или платформе.