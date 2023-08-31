Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:40, 31 августа 2023Ценности

Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

Фото: puhhha / Shutterstock / Fotodom

Российская стилистка Ольга Скорокосова назвала тренды в одежде на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «ФедералПресс».

В грядущем сезоне будет преобладать офисный стиль, который характеризуется расслабленными костюмами, приталенными жакетами и пальто. При этом специалистка отметила, что первые можно носить с белой рубашкой и узким галстуком.

Кроме того, модной окажется одежда длины макси и с акцентом на плечи. Вдобавок эксперт посоветовала обратить внимание на цветные и ажурные колготки, которые будут отлично сочетаться с короткими платьями и юбками.

Материалы по теме:
Белые носки вдруг вновь на пике популярности. Как модная ошибка превратилась в главный тренд лета?
Белые носки вдруг вновь на пике популярности.Как модная ошибка превратилась в главный тренд лета?
13 августа 2023
Одежда популярных брендов вызывает рак и бесплодие. Как их вещи травят покупателей и какую одежду носить опасно?
Одежда популярных брендов вызывает рак и бесплодие.Как их вещи травят покупателей и какую одежду носить опасно?
Сегодня

Помимо прочего, Скорокосова предложила присмотреться к объемным свитерам и кардиганам, а также джинсовым образам. «Если вы любите брюки и юбки с низкой посадкой, смело продолжайте их носить. Тема нулевых остается с нами и этой осенью. А самые смелые и яркие могут использовать тренчи, юбки, куртки, пиджаки и платья с металлическим блеском в повседневных образах», — заявила она.

В заключение собеседница издания рассказала, что осенью будет актуальна обувь с открытым мысом и остроносые сапоги. Что касается цветовой гаммы, то лучше выбирать вещи в коричневых, винных, бежевых, графитовых и серых оттенках.

Ранее стилистка Ирина Прядко назвала россиянкам модную замену резиновым сапогам в 2023 году. Альтернативой эксперт назвала кожаные ботильоны, ботинки и сапоги на плоском ходу или платформе.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии ушел в отставку. Как на это повлиял скандал с Украиной и кто сменит Бена Уоллеса?

    В Запорожье сообщили о пресечении попытки ВСУ окружить Работино

    В Южной Корее из военной академии уберут бюст генерала из-за его связей с СССР

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    России выдвинули необходимые для сохранения Байкала требования

    Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

    Койот напал на женщину и поплатился жизнью

    Врачи усомнились в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром

    Ведущая «Дома-2» пожаловалась на проблемы со здоровьем

    15-летняя россиянка спасла тонущего ребенка в Абхазии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости