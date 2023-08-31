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10:33, 31 августа 2023Мир

В США обвинили ООН в непреднамеренной поддержке переворотов в Африке

FP: поощряя миротворческие миссии, ООН поддержала перевороты в Африке

Фото: Scott Ngokila / Reuters

Поощряя миротворческие миссии, ООН непреднамеренно поддержала перевороты в африканских странах. Об этом пишет Foreign Policy.

Издание пишет, что лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Чиани участвовал в миротворческих миссиях ООН в Кот-д’Ивуаре, Демократической Республике Конго, Судане, а также в различных региональных программах. В результате такие военные как Чиани захватывают власть в африканских странах.

«В 1990 году крупнейшими поставщиками миротворцев были Канада, Финляндия, Австрия, Норвегия, Ирландия, Великобритания и Швеция — все это либеральные демократии. К 2015 году на смену им пришли Бангладеш, Пакистан, Эфиопия, Руанда, Нигерия и Египет — менее демократические государства с нестабильным режимом», — сказано в статье.

ООН тратит ежегодно на поддержание мира более 6 миллиардов долларов, большая часть которых идет на обеспечение войск и материальные затраты. Вознаграждение за участие в миротворческих операциях может составлять значительную часть военного бюджета отправляющих государств, а также зарплаты военных.

Например, Нигер в 2000 году для участия в миротворческих миссиях предоставил всего восемь военнослужащих, а в 2023 году — около тысячи. Только США за последнее десятилетие направили около 500 миллионов долларов на укрепление вооруженных сил Нигера.

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Кроме этого, отмечает Foreign Policy, международное сообщество неохотно критикует такие страны за нарушения прав человека. В результате в них создается мощная армия, способная играть свою роль в политической жизни, а это в итоге приводит к перевороту.

30 августа в африканском Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных заявила, что теперь они возглавляют Габонскую Республику, и сообщила о роспуске институтов власти сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы.

После этого президент Габона Али Бонго вышел на связь и рассказал о своем положении. «Я обращаюсь ко всем нашим друзьям по всему миру с просьбой отреагировать на действия людей, которые задержали меня и мою семью. Мой сын находится в неизвестном месте, моя жена — в другом месте, я нахожусь в резиденции», — сообщил политик.

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    Александр Слабиев
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