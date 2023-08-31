В США обвинили ООН в непреднамеренной поддержке переворотов в Африке

FP: поощряя миротворческие миссии, ООН поддержала перевороты в Африке

Поощряя миротворческие миссии, ООН непреднамеренно поддержала перевороты в африканских странах. Об этом пишет Foreign Policy.

Издание пишет, что лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Чиани участвовал в миротворческих миссиях ООН в Кот-д’Ивуаре, Демократической Республике Конго, Судане, а также в различных региональных программах. В результате такие военные как Чиани захватывают власть в африканских странах.

«В 1990 году крупнейшими поставщиками миротворцев были Канада, Финляндия, Австрия, Норвегия, Ирландия, Великобритания и Швеция — все это либеральные демократии. К 2015 году на смену им пришли Бангладеш, Пакистан, Эфиопия, Руанда, Нигерия и Египет — менее демократические государства с нестабильным режимом», — сказано в статье.

ООН тратит ежегодно на поддержание мира более 6 миллиардов долларов, большая часть которых идет на обеспечение войск и материальные затраты. Вознаграждение за участие в миротворческих операциях может составлять значительную часть военного бюджета отправляющих государств, а также зарплаты военных.

Например, Нигер в 2000 году для участия в миротворческих миссиях предоставил всего восемь военнослужащих, а в 2023 году — около тысячи. Только США за последнее десятилетие направили около 500 миллионов долларов на укрепление вооруженных сил Нигера.

Кроме этого, отмечает Foreign Policy, международное сообщество неохотно критикует такие страны за нарушения прав человека. В результате в них создается мощная армия, способная играть свою роль в политической жизни, а это в итоге приводит к перевороту.

30 августа в африканском Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных заявила, что теперь они возглавляют Габонскую Республику, и сообщила о роспуске институтов власти сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы.

После этого президент Габона Али Бонго вышел на связь и рассказал о своем положении. «Я обращаюсь ко всем нашим друзьям по всему миру с просьбой отреагировать на действия людей, которые задержали меня и мою семью. Мой сын находится в неизвестном месте, моя жена — в другом месте, я нахожусь в резиденции», — сообщил политик.