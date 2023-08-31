Россиянам представили способ примерить одежду без похода в магазин

Крупнейший маркетплейс Lamoda представил россиянам способ примерить одежду без похода в магазин и пункт выдачи. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 31 октября.

Платформа запустила онлайн-примерочную одежды, которая в тестовом режиме доступна в мобильном приложении на iOS. Так, чтобы получить рекомендацию размера и увидеть, как будет сидеть тот или иной предмет гардероба, покупателю достаточно ввести четыре основных параметра — пол, рост, вес и возраст. Вдобавок можно указать и другие особенности телосложения.

Согласно релизу, на основе предлагаемого размера автоматически генерируется визуализация выбранного образа на модели с аналогичными параметрами, что позволяет персонализировать галерею. Для максимальной персонализации у пользователя есть возможность загрузить собственную фотографию и в течение нескольких секунд увидеть этот образ на себе.

Отмечается, что на данный момент примерить виртуально можно почти 300 товаров из числа наиболее популярных на платформе: платья, брюки, рубашки, кардиганы, джинсы, футболки, топы и другие товары.

Ранее в августе стало известно, что Lamoda откроет магазины на местах ушедшего из России Adidas. В ближайшие три года ретейлер планирует запустить 300 торговых точек.