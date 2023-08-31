Военный перечислил запросы Украины в вопросе вооружения

Военный Дандыкин: Украине не поставят требуемое количество ЗРК

Украина может стремиться получить еще ряд вооружений, кроме истребителей F-16. В частности, речь может идти об израильском «железном куполе» и о флоте, который уже создается в Турции, но вряд ли может быть поставлен. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«У Украины очень много хотелок. Начиналось все с противотанкового ракетного комплекса Javelin, теперь хоть истребители F-16, дальше будут крылатые ракеты Taurus дальностью 500 километров, — сказал Дандыкин. — Речь может пойти и о флоте — турки уже строят для Украины корветы, хотя поставить их сейчас, конечно, нереально».

Военный также напомнил, что сейчас Украина требует у западных стран 60 F-16, но даже в случае, если они попадут в страну, их придется вводить в боевое состояние. Кроме того, это достаточно скромное число самолетов для российской авиации и систем ПВО.

«Также Вооруженным силам Украины требуются системы разминирования — мы их уничтожаем. Нужны переправочные системы — рек много. Им вообще всего не хватает. Они просят у Израиля железный купол, но, конечно, вряд ли его получат. Просят новые зенитные ракетные комплексы Patriot. Но для того, чтобы полностью перекрыть небо, нужны сотни миллиардов евро. На это никто не пойдет», — заключил Дандыкин.

Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16. Главной задачей командования руководства также называлась защита аэродромов, на которых могут быть размещены F-16, системами противовоздушной обороны.