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09:33, 31 августа 2023Среда обитания

В России собрались хранить все выбросы Китая за 100 лет

Эксперт Канищев: в России можно будет хранить все выбросы CO2 Китая за 100 лет

Фото: Jason Lee / Reuters

В России можно будет хранить от 1000 до 4000 гигатонн углекислого газа — этого хватит для консервации всех выбросов Китая за 100 лет. Об этом рассказал директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, в России самый большой в мире потенциал закачки и хранения CO2. «Даже минимального указанного объема (1000 гигатонн) хранения хватит, например, чтобы консервировать весь выбрасываемый углекислый газ на планете на протяжении 30 лет, или выбросы Китая — самого большого эмитента парниковых газов — 100 лет», — заявил Канищев.

Несмотря на то что технические процессы закачки в мире отработаны, а транспортировка сжиженного СО2 даже проще и выгоднее, чем трубопроводная транспортировка природного газа, весь комплекс мероприятий по улавливанию, транспортировке и закачке эксперт назван катастрофически убыточным. Канищев считает, что возможность России стать хабом для хранения углекислого газа рискует оказаться экономически нецелесообразной.

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В Минприроды рассказали, что сейчас действуют 10 лицензий, позволяющих геологическое изучение недр и последующее строительство и эксплуатацию подземных сооружений для размещения СО2. «Ряд крупных компаний-недропользователей в рамках лицензий проводят или готовятся к проведению работ по геологическому изучению недр, чтобы затем подготовить материалы для обоснования возможности строительства и эксплуатации хранилищ углекислого газа. Такая возможность устанавливается только после проведения государственной экспертизы этих материалов», — пояснили в ведомстве.

Ранее Россия предложила Китаю использовать свои земли для хранения углекислого газа. Эксперты уточнили, что речь идет не об утилизации и не о захоронении CO2, так как в этой сфере они имеют дело не с отходами. На данный момент в стране развивают схему, когда климатические газы можно улавливать, хранить и потом использовать.

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    Нина Ташевская
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